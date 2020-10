LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: attesa la sfida tra Roglic e Carapaz sul Puerto de Orduña (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11 L’avvio della seconda settimana della Vuelta a España 2020. ¡A por la segunda semana! Let the race begin #LaVuelta20 pic.twitter.com/rshZ8Mdeny — La Vuelta (@laVuelta) October 27, 2020 13.07 Il gruppo è in viaggio verso il km 0. 13.03 Anche alla Vuelta a España 2020 nel giorno di riposo sono stati effettuati i tamponi. Fortunatamente nessun positivo. 13.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Vuelta a España 2020. La presentazione della tappa odierna – La cronaca della sesta ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 L’avvio della seconda settimana dellaa España. ¡A por la segunda semana! Let the race begin #La20 pic.twitter.com/rshZ8Mdeny — La(@la) October 27,13.07 Il gruppo è in viaggio verso il km 0. 13.03 Anche allaa Españanel giorno di riposo sono stati effettuati i tamponi. Fortunatamente nessun positivo. 13.00 Buongiorno e benvenuti alladella settimadellaa España. La presentazione dellaodierna – La cronaca della sesta ...

