LIVE – Vuelta 2020, settima tappa: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di martedì 27 ottobre 2020) La Vuelta 2020 riprende dopo il primo giorno di riposo con la settima tappa, poco meno di 160 km da Vitoria-Gasteiz a Villanueva de Valdegovia. Si riparte subito con una frazione che nel finale potrebbe favorire la battaglia tra gli uomini di classifica sul Puerto de Orduna. Maglia rossa sulle spalle di Richard Carapaz, che prima del riposo ha sopravanzato Primoz Roglic. Sportface.it vi racconterà la tappa in tempo reale, con la DIRETTA scritta che insieme alle classifiche aggiornate non vi farà mancare assolutamente nulla della Vuelta 2020. Segui il LIVE a partire dalle 13:20 PERCORSO E ALTIMETRIA settima tappa: ORARI, TV E STREAMING Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Lariprende dopo il primo giorno di riposo con la, poco meno di 160 km da Vitoria-Gasteiz a Villanueva de Valdegovia. Si riparte subito con una frazione che nel finale potrebbe favorire la battaglia tra gli uomini di classifica sul Puerto de Orduna. Maglia rossa sulle spalle di Richard Carapaz, che prima del riposo ha sopravanzato Primoz Roglic. Sportface.it vi racconterà lain tempo reale, con lascritta che insieme alle classifiche aggiornate non vi farà mancare assolutamente nulla della. Segui ila partire dalle 13:20 PERCORSO E ALTIMETRIA: ORARI, TV E STREAMING

infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: Izagirre vince la tappa, Carapaz nuova maglia rossa! - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: ventitre battistrada con 4? di vantaggio sul gruppo -… - MarioGiunta : Oggi c’è Super Weekend! Dalle 15 alle 18 seguiremo insieme: ?? Live Serie A ?? Torneremo su Inter, Lazio e Atalanta… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'maledetta domenica' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Bundesliga #Liga… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita ad Aramon Formigal - #Vuelta #España… -