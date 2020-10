LIVE – Pordenone-Monza 0-0, terzo turno Coppa Italia 2020/2021 (DIRETTA) (Di martedì 27 ottobre 2020) La DIRETTA LIVE di Pordenone-Monza, match valido per il terzo turno di Coppa Italia 2020/2021. Allo stadio Guido Teghil si fronteggeranno i veneti, che giocheranno hanno sconfitto per 3-0 il Casarano e i brianzoli, che con lo stesso punteggio si sono sbarazzati della Triestina. La vincente sfiderà al quarto turno la vincente di Crotone-Spal. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. IL TABELLONE DEL QUARTO turno IL REGOLAMENTO DEL terzo turno AGGIORNA LA DIRETTA Pordenone-Monza 0-0 LE FORMAZIONI UFFICIALI 15′ – ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Ladi, match valido per ildi. Allo stadio Guido Teghil si fronteggeranno i veneti, che giocheranno hanno sconfitto per 3-0 il Casarano e i brianzoli, che con lo stesso punteggio si sono sbarazzati della Triestina. La vincente sfiderà al quartola vincente di Crotone-Spal. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. IL TABELLONE DEL QUARTOIL REGOLAMENTO DELAGGIORNA LA0-0 LE FORMAZIONI UFFICIALI 15′ – ...

MangalaCau : Pordenone vs Monza | Coppa Italia trasmissione in diretta clicca qui live?? - StePeduzzi : RT @monza_news: Riccardo #Allegretti (all. Primavera) a Binario Sport: 'Contento che i miei abbiano questa grande opportunità' Qui la radi… - StePeduzzi : RT @monza_news: Riccardo #Allegretti (all. Primavera) a Binario Sport: '#Colferai e #Caccavo due ragazzi seri, si toglieranno grandi soddis… - monza_news : Riccardo #Allegretti (all. Primavera) a Binario Sport: '#Colferai e #Caccavo due ragazzi seri, si toglieranno grand… - monza_news : Riccardo #Allegretti (all. Primavera) a Binario Sport: 'Contento che i miei abbiano questa grande opportunità' Qui… -