LIVE Pagelle Atalanta-Ajax 0-1 | voti Champions League | Tadic la sblocca su penalty provocato da Gosens

Leggi su oasport

(Di martedì 27 ottobre 2020) Buonasera e benvenuti alledi, secondo appuntamento del Gruppo D della2020-2021. Gli orobici, finalmente, fanno il proprio esordio a Bergamo nelle coppe europee, quantomeno in questo ultimo percorso con mister Gasperini. Contro si troveranno i Lancieri, reduci dalla sconfitta interna contro ilrpool. I nerazzurri, invece, hanno banchettato per 4-0 in casa del Midtjylland e cercano i 3 punti per mettere un altro mattoncino verso la qualificazione agli ottavi di finale. Andiamo, quindi, a scoprire come si stanno comportando i 22 in campo con ledel match del Gewiss Stadium....