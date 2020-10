LIVE Fortitudo Bologna-Bamberg 7-12, Champions League basket in DIRETTA: avvio convincente del Brose (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-21 Due facili di Lockhart lasciato schiacciare troppo facilmente. Sacchetti inserisce Palumbo e Dellosto, entrambi al debutto assoluto in Europa. 14-19 A segno Hundt da tre. 2′ a fine primo quarto. 14-16 Da una parte sbaglia l’alley oop Sabatini per Withers, dall’altra transizione velocissima per la schiacciata di Michele Vitali. 14-14 BANKS! Penetrazione e parità, 7 per lui! 0/2 Kravish. Fallo di Mancinelli sul tiro di Kravish che va in lunetta. 12-14 MANCINELLI! Prende la linea sinistra di penetrazione, con la finta manda tutti fuori fase e appoggia! 10-14 Banks da otto metri! 7-14 Facile transizione veloce di Bamberg, affonda a una mano Fieler ed è time out Sacchetti. Il problema è legato al tabellone dell’Unipol Arena, dov’è ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-21 Due facili di Lockhart lasciato schiacciare troppo facilmente. Sacchetti inserisce Palumbo e Dellosto, entrambi al debutto assoluto in Europa. 14-19 A segno Hundt da tre. 2′ a fine primo quarto. 14-16 Da una parte sbaglia l’alley oop Sabatini per Withers, dall’altra transizione velocissima per la schiacciata di Michele Vitali. 14-14 BANKS! Penetrazione e parità, 7 per lui! 0/2 Kravish. Fallo di Mancinelli sul tiro di Kravish che va in lunetta. 12-14 MANCINELLI! Prende la linea sinistra di penetrazione, con la finta manda tutti fuori fase e appoggia! 10-14 Banks da otto metri! 7-14 Facile transizione veloce di, affonda a una mano Fieler ed è time out Sacchetti. Il problema è legato al tabellone dell’Unipol Arena, dov’è ...

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del debutto della Fortitudo Bologna in Basketball Champions League: alla Unipol Arena arriva il Brose Bamberg, uno dei club da ...

