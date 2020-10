LIVE Fortitudo Bologna-Bamberg 55-90, Champions League basket in DIRETTA: ultimi e non decisivi cinque minuti (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-96 Contropiede con appoggio di Mancinelli. Time out Bamberg a 2’09” dalla fine. 60-96 Tripla di Mancinelli. 57-96 Ancora a segno Kravish, Bamberg che rischia di raggiungere i 40 punti di vantaggio. 57-94 Appoggia ancora Fieler. 3’20” alla fine. 57-92 Ancora a segno vicino a canestro Fieler. 57-90 Rimbalzo e canestro di Totè. 55-90 Appoggio di Vitali. 55-88 A segno Palumbo. 53-88 Segna Fieler. 53-86 2/2 Mancinelli. Liberi per Mancinelli che si prende una gomitata involontaria in fronte da Kravish. 51-86 Penetrazione di Sabatini. 49-86 Altra tripla di Michele Vitali, 4/4 da tre per lui. Time out Sacchetti. 49-83 Tripla di Fieler. 49-80 Gancio di Withers. 47-80 Tripla di Lockart. Primo minuto dell’ultimo quarto senza canestri. TOP SCORER ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-96 Contropiede con appoggio di Mancinelli. Time outa 2’09” dalla fine. 60-96 Tripla di Mancinelli. 57-96 Ancora a segno Kravish,che rischia di raggiungere i 40 punti di vantaggio. 57-94 Appoggia ancora Fieler. 3’20” alla fine. 57-92 Ancora a segno vicino a canestro Fieler. 57-90 Rimbalzo e canestro di Totè. 55-90 Appoggio di Vitali. 55-88 A segno Palumbo. 53-88 Segna Fieler. 53-86 2/2 Mancinelli. Liberi per Mancinelli che si prende una gomitata involontaria in fronte da Kravish. 51-86 Penetrazione di Sabatini. 49-86 Altra tripla di Michele Vitali, 4/4 da tre per lui. Time out Sacchetti. 49-83 Tripla di Fieler. 49-80 Gancio di Withers. 47-80 Tripla di Lockart. Primo minuto dell’ultimo quarto senza canestri. TOP SCORER ...

