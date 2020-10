LIVE – Fortitudo Bologna-Bamberg 49-83, basket Champions League 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 27 ottobre 2020) La Fortitudo Lavoropiù Bologna debutta in FIBA Champions League 2020/2021 contro il Bamberg. La banda di Sacchetti ospita i tedeschi in occasione della prima giornata del gruppo F della rassegna europea di casa FIBA. I teutonici hanno grandi ambizioni specialmente alla luce dell’accordo firmato due stagioni fa per prendere parte in pianta stabile alla rassegna. Martedì 27 ottobre alle ore 20.30 inizierà l’incontro che potrete seguire in DIRETTA su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Fortitudo Bologna-Bamberg 49-83 33′ – Tripla di Fieler per il 49-83 30′ – Termina il terzo quarto: +30 Bamberg sul ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) LaLavoropiùdebutta in FIBAcontro il. La banda di Sacchetti ospita i tedeschi in occasione della prima giornata del gruppo F della rassegna europea di casa FIBA. I teutonici hanno grandi ambizioni specialmente alla luce dell’accordo firmato due stagioni fa per prendere parte in pianta stabile alla rassegna. Martedì 27 ottobre alle ore 20.30 inizierà l’incontro che potrete seguire insu Sportface. AGGIORNA LA49-83 33′ – Tripla di Fieler per il 49-83 30′ – Termina il terzo quarto: +30sul ...

zazoomblog : LIVE – Fortitudo Bologna-Bamberg 33-54 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Fortitudo… - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Bamberg 41-62 Champions League basket in DIRETTA: Brose totalmente in controllo a metà terzo… - zazoomblog : LIVE – Fortitudo Bologna-Bamberg 27-41 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Fortitudo… - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Bamberg 31-51 Champions League basket in DIRETTA: Brose superiore nei primi due quarti Effe… - zazoomblog : LIVE – Fortitudo Bologna-Bamberg 27-36 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Fortitudo #Bologna… -