LIVE Fortitudo Bologna-Bamberg 47-77, Champions League basket in DIRETTA: dopo tre quarti Brose dominante su una Effe rimaneggiata (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-83 Tripla di Fieler. 49-80 Gancio di Withers. 47-80 Tripla di Lockart. Primo minuto dell’ultimo quarto senza canestri. TOP SCORER – Bologna: Banks 14; Bamberg: Larson 19 47-77 Vola in transizione veloce Lasisi, e con i suoi due punti finisce il terzo quarto. 47-75 Semigancio di Kravish. Ultimi 50 secondi del quarto, Hundt fa volare a terra involontariamente Palumbo: nessuna conseguenza per fortuna. 47-73 Trick shot di Ugo Simon, appena entrato che segna cadendo sul parquet. E’ uno dei ragazzi delle giovanili della Effe, classe 2002. 45-73 Tripla non contestata di Lockhart, 16 per lui. 45-70 Realizza l’aggiuntivo Fieler. 45-69 Hundt penetra e pesca il taglio dal fondo di Fieler: potenziale gioco da tre punti. Un minuto abbondante senza ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49-83 Tripla di Fieler. 49-80 Gancio di Withers. 47-80 Tripla di Lockart. Primo minuto dell’ultimo quarto senza canestri. TOP SCORER –: Banks 14;: Larson 19 47-77 Vola in transizione veloce Lasisi, e con i suoi due punti finisce il terzo quarto. 47-75 Semigancio di Kravish. Ultimi 50 secondi del quarto, Hundt fa volare a terra involontariamente Palumbo: nessuna conseguenza per fortuna. 47-73 Trick shot di Ugo Simon, appena entrato che segna cadendo sul parquet. E’ uno dei ragazzi delle giovanili della, classe 2002. 45-73 Tripla non contestata di Lockhart, 16 per lui. 45-70 Realizza l’aggiuntivo Fieler. 45-69 Hundt penetra e pesca il taglio dal fondo di Fieler: potenziale gioco da tre punti. Un minuto abbondante senza ...

