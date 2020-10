LIVE Fortitudo Bologna-Bamberg 31-51, Champions League basket in DIRETTA: Brose superiore nei primi due quarti, Effe rimaneggiata (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il primo canestro di Withers, una delle rare fonti di luce di una Fortitudo che finora ha brillato davvero poco, anche a causa delle varie contingenze legate agli assenti. Bentornata in Europa #Fortitudo Bologna! Dopo quasi 12 anni la Effe torna a giocare le coppe e il primo canestro lo firma Todd Withers#basketballCL #Eurosportbasket @FortitudoBO103 pic.twitter.com/Rt72FfDrUw — Eurosport IT (@Eurosport IT) October 27, 2020 Un dato per tutti al momento: 26-64 la valutazione. TOP SCORER – Bologna: Banks e Mancinelli 9; Bamberg: Larson 15 Finisce così il secondo quarto, con l’errore in entrata di Banks. 31-51 per il ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl primo canestro di Withers, una delle rare fonti di luce di unache finora ha brillato davvero poco, anche a causa delle varie contingenze legate agli assenti. Bentornata in Europa #! Dopo quasi 12 anni latorna a giocare le coppe e il primo canestro lo firma Todd Withers#ballCL #EurosportBO103 pic.twitter.com/Rt72FfDrUw — Eurosport IT (@Eurosport IT) October 27, 2020 Un dato per tutti al momento: 26-64 la valutazione. TOP SCORER –: Banks e Mancinelli 9;: Larson 15 Finisce così il secondo quarto, con l’errore in entrata di Banks. 31-51 per il ...

OA_Sport : LIVE Fortitudo Bologna-Bamberg, Champions League basket in DIRETTA: match ostico contro i solidi tedeschi - PianetaBasketIT : L’Olimpia non fa sconti ad una generosa Fortitudo Bologna #LBASerieA - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 56-63 Serie A basket in DIRETTA: inizia l’ultimo quarto con gli ospiti in van… - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 42-40 Serie A basket in DIRETTA: si riparte! Inizia un importantissimo terzo… - zazoomblog : LIVE – Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 20-22 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Fortitudo #Bologna-Olimpi… -