LIVE Fortitudo Bologna-Bamberg 27-36, Champions League basket in DIRETTA: incontenibile Larson per il Brose (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27-41 Tripla di Michele Vitali, 8 per lui e 3′ all’intervallo. Blocco irregolare di Withers, è il terzo fallo per lui che viene richiamato in panchina per Totè. Spinta a rimbalzo di Fieler su Withers, bonus raggiunto anche da Bamberg. 0/2 Ogbe. Fortitudo che è già in bonus. Altra persa Fortitudo, corre via Ogbe che va anche a guadagnare due liberi con il fallo di Withers. 27-38 Ogbe a segno. 0/2 Mancinelli. Mancinelli ricava da un possesso molto complicato due tiri liberi sul tentativo di penetrazione al limite dei 24. 27-36 Mancinelli prende il centro del pitturato e va in semigancio. 25-36 2/2 Banks. Riesce a guadagnarsi un paio di liberi Banks. 23-36 Ancora Larson da tre mettendosi in proprio, 15 per ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-41 Tripla di Michele Vitali, 8 per lui e 3′ all’intervallo. Blocco irregolare di Withers, è il terzo fallo per lui che viene richiamato in panchina per Totè. Spinta a rimbalzo di Fieler su Withers, bonus raggiunto anche da. 0/2 Ogbe.che è già in bonus. Altra persa, corre via Ogbe che va anche a guadagnare due liberi con il fallo di Withers. 27-38 Ogbe a segno. 0/2 Mancinelli. Mancinelli ricava da un possesso molto complicato due tiri liberi sul tentativo di penetrazione al limite dei 24. 27-36 Mancinelli prende il centro del pitturato e va in semigancio. 25-36 2/2 Banks. Riesce a guadagnarsi un paio di liberi Banks. 23-36 Ancorada tre mettendosi in proprio, 15 per ...

