LIVE Anversa-Virtus Bologna 76-95, EuroCup basket in DIRETTA: tutto facile in Belgio per le V Nere (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINITA! Anversa-Virtus Bologna 76-95 76-95 2/2 in lunetta per Faye. 74-95 Kesteloot a segno: -21 per i Giants. 72-95 Tessitori si mette in proprio e arriva senza problemi fino all’appoggio a tabellone. 72-93 2/2 ai liberi per Faye. 70-93 Adams riceve da Tessitori e segna in tutta comodità. 70-91 Slalom gigante di Speedy Smith. 68-91 Adams trasforma il libero per il fallo tecnico chiamato a Jenkins. 68-90 Ormai i belgi non difendono più: altra tripla di Abass. 68-87 Kesteloot prova a limitare il passivo. 66-87 Ormai le V Nere da tre sono infallibili! Dall’arco segna ancora Alibegovic. 66-84 Gran canestro di Smith, che batte Tessitori e appoggia a canestro. Timeout Anversa. 64-84 Segna ancora Abass! ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINITA!76-95 76-95 2/2 in lunetta per Faye. 74-95 Kesteloot a segno: -21 per i Giants. 72-95 Tessitori si mette in proprio e arriva senza problemi fino all’appoggio a tabellone. 72-93 2/2 ai liberi per Faye. 70-93 Adams riceve da Tessitori e segna in tutta comodità. 70-91 Slalom gigante di Speedy Smith. 68-91 Adams trasforma il libero per il fallo tecnico chiamato a Jenkins. 68-90 Ormai i belgi non difendono più: altra tripla di Abass. 68-87 Kesteloot prova a limitare il passivo. 66-87 Ormai le Vda tre sono infallibili! Dall’arco segna ancora Alibegovic. 66-84 Gran canestro di Smith, che batte Tessitori e appoggia a canestro. Timeout. 64-84 Segna ancora Abass! ...

