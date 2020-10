LIVE Anversa-Virtus Bologna 54-71, EuroCup basket in DIRETTA: le V Nere allungano nel terzo quarto (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-76 Transizione veloce dell’Anversa: assist di Jenkins, canestro di Kesteloot. 59-76 Teodosic raggiunge quota 15 punti. 59-74 Tripla di Jenkins, che elude la marcatura di Alibegovic. 56-74 Teodosic assiste, Abass piazza la bomba! 56-71 Grande accelerazione di Smith, che segna il -15. INIZIO ULTIMO quarto FINE terzo quarto: Anversa-Virtus Bologna 54-71 54-71 La risposta immediata è targata Teodosic! Il serbo va a segno con la tripla. 54-68 La tripla di Jenkins dall’angolo ridà respiro alla squadra di casa. 51-68 1/2 in lunetta per Faye. Fallo antisportivo chiamato ad Hunter. 50-68 SCHIACCIA ANCORA HUNTER! Pessima uscita dal timeout per i Giants, palla persa e fuga per ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61-76 Transizione veloce dell’: assist di Jenkins, canestro di Kesteloot. 59-76 Teodosic raggiunge quota 15 punti. 59-74 Tripla di Jenkins, che elude la marcatura di Alibegovic. 56-74 Teodosic assiste, Abass piazza la bomba! 56-71 Grande accelerazione di Smith, che segna il -15. INIZIO ULTIMOFINE54-71 54-71 La risposta immediata è targata Teodosic! Il serbo va a segno con la tripla. 54-68 La tripla di Jenkins dall’angolo ridà respiro alla squadra di casa. 51-68 1/2 in lunetta per Faye. Fallo antisportivo chiamato ad Hunter. 50-68 SCHIACCIA ANCORA HUNTER! Pessima uscita dal timeout per i Giants, palla persa e fuga per ...

