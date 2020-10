L’Italia chiude alle 18. Guerriglia a Napoli, Torino e Milano. (Di martedì 27 ottobre 2020) di Giacomo-TO. Monta la protesta in tutta Italia dopo l’ultima stretta legata al Dpcm che prevede, tra l’altro la chiusura dei locali dopo le 18 e lo stop a palestre e attività sportive. I tassisti a Torino hanno occupato piazza Castello, a Cremona i ristoratori hanno battuto le pentole davanti alla prefettura e poi le hanno lasciate a terra come in … Leggi su freeskipper (Di martedì 27 ottobre 2020) di Giacomo-TO. Monta la protesta in tutta Italia dopo l’ultima stretta legata al Dpcm che prevede, tra l’altro la chiusura dei locali dopo le 18 e lo stop a palestre e attività sportive. I tassisti ahanno occupato piazza Castello, a Cremona i ristoratori hanno battuto le pentole davanti alla prefettura e poi le hanno lasciate a terra come in …

ZZiliani : ATTENZIONE! Se anche in Italia qualcuno si mette a denunciare gli #arbitri che tifano per una certa squadra, la ser… - WeCinema : La Festa del Cinema di Roma: si chiude con 'Cosa sarà' di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart e 'Fuori era Primave… - freeskipperIT : L'Italia chiude alle 18. Guerriglia a Napoli, Torino e Milano. - remocontro_it : L’Italia chiude alle 18. «Non vogliamo morire né di Covid né di fame». Proteste e frange violente. Infiltrati dell'… - _GL_M_ : RT @ZZiliani: ATTENZIONE! Se anche in Italia qualcuno si mette a denunciare gli #arbitri che tifano per una certa squadra, la serie A si fe… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia chiude Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera