L’Incredibile storia dell’Isola Delle Rose | trailer ufficiale del film Netflix con Elio Germano

Disponibile un trailer ufficiale de L'incredibile storia dell'isola Delle Rose, il nuovo film del regista Sydney Sibilia (la trilogia "Smetto quando voglio") in uscita in streaming su Netflix a partire dal 9 dicembre e anche al cinema compatibilmente con la riapertura Delle sale cinematografiche. Il film basato su eventi reali vede protagonista Elio Germano nei panni di Giorgio Rosa, un ingegnere che nel 1968 ha costruito un'isola in mezzo al mare e l'ha dichiarata indipendente, sfidando lo stato italiano. La trama ufficiale: Tratto dalla storia vera di Giorgio Rosa (Germano) e dello stato indipendente che ...

