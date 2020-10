L’Incredibile Storia Dell’Isola Delle Rose, il trailer del film Netflix con Elio Germano (Di martedì 27 ottobre 2020) Sydney Sibilia racconta una Storia italiana in un nuovo film in arrivo su Netflix. Il colosso dello streaming ha appena diffuso il trailer ufficiale del film L’Incredibile Storia Dell’Isola Delle Rose. Il lungometraggio – prodotto da Groenlandia – arriverà su Netflix e in alcuni cinema selezionati il 9 dicembre 2020. Il film è ambientato nel 1968, ovvero il periodo Delle contestazioni studentesche. Il protagonista è Giorgio Viola, un giovane e visionare ingegnere che decide di costruire un’isola al largo di Rimini. Il ragazzo, ispirato da Gabriella e aiutato da un gruppo di amici, autoproclama quel luogo “stato indipendente”, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Sydney Sibilia racconta unaitaliana in un nuovoin arrivo su. Il colosso dello streaming ha appena diffuso ilufficiale delL’IncredibileDell’Isola. Il lungometraggio – prodotto da Groenlandia – arriverà sue in alcuni cinema selezionati il 9 dicembre 2020. Ilè ambientato nel 1968, ovvero il periodocontestazioni studentesche. Il protagonista è Giorgio Viola, un giovane e visionare ingegnere che decide di costruire un’isola al largo di Rimini. Il ragazzo, ispirato da Gabriella e aiutato da un gruppo di amici, autoproclama quel luogo “stato indipendente”, ...

NetflixIT : Spoiler: è una storia vera. ?? L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose, un film di Sydney Sibilia, è in arrivo i… - matteograndi : Rigore contro per fallo subito. Forse è la prima volta nella storia del calcio. Capolavoro di arroganza di Giacom… - DiMarzio : L'incredibile storia di #MarxLenin, il fantasista brasiliano scelto dall'Akron #Togliatti per la rivoluzione di ott… - RBcasting : 'L'Incredibile Storia dell'Isola delle Rose' al cinema e su Netflix a dicembre. Un film originale Netflix, prodotto… - Voto10 : L'Incredibile storia de l'Isola Delle Rose: online il trailer ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : L’Incredibile Storia Titans 3: Svelato l’incredibile Look di Cappuccio Rosso, ecco le Foto! Mad for Series