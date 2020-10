Lillo ricoverato: “Il Covid c’è e mena: ho fatto una leggerezza” (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo aver rivelato d’aver contratto il Covid a causa di una leggerezza Lillo, parte del duo comico Lillo&Greg, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L’artista ha rivelato d’essere malato durante un collegamento con il Festival del cinema di Salerno Linea d’Ombra avvenuto ieri, una dichiarazione resa anche per sensibilizzare tutti coloro che stanno tentando in questi giorni di sminuire la gravità della situazione epidemiologica: “È una cosa che dura venti giorni, con dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia. Ma voglio rassicurarvi, sto sul pezzo.” L’isolamento domiciliare evidentemente non è stato sufficiente per l’attore visto che in queste ore è stato opportuno optare per il ricovero. Il comico ha ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo aver rivelato d’aver contratto ila causa di una leggerezza, parte del duo comico&Greg, è statoal Policlinico Gemelli di Roma. L’artista ha rivelato d’essere malato durante un collegamento con il Festival del cinema di Salerno Linea d’Ombra avvenuto ieri, una dichiarazione resa anche per sensibilizzare tutti coloro che stanno tentando in questi giorni di sminuire la gravità della situazione epidemiologica: “È una cosa che dura venti giorni, con dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia. Ma voglio rassicurarvi, sto sul pezzo.” L’isolamento domiciliare evidentemente non è stato sufficiente per l’attore visto che in queste ore è stato opportuno optare per il ricovero. Il comico ha ...

