“L’ho menato forte”. Hai capito Mara Venier… Confessione privatissima: cosa è successo con il vip (Di martedì 27 ottobre 2020) Mara Venier è stata intervista da Monica Maggioni per il programma Sette Storie. La “zua Maar” ha raccontata alla giornalista alcuni fatti personali della sua vita: quasi una sorta di replica rispetto a quanto aveva detto a Domenica In nell’intervista fatta da Carlo Conti. La Venier ha parlato della sua storia con Jerry Calà e ha rivelato di averlo menato forte: “Sono entrata in una edicola, ho preso tutte le riviste più pesanti e ho iniziato a picchiarlo”. La conduttrice ha rivelato che si svegliava alle 3 di notte per cercarlo ma lui non c’era. Quindi si alzava, chiamava un taxi e andava in un locale di Roma, vicino a Piazza del Popolo e lo trovava circondato da ragazze: “Adesso è diventato il mio amico, è il fratello che non ho”, ha sottolineato la signora della ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020)Venier è stata intervista da Monica Maggioni per il programma Sette Storie. La “zua Maar” ha raccontata alla giornalista alcuni fatti personali della sua vita: quasi una sorta di replica rispetto a quanto aveva detto a Domenica In nell’intervista fatta da Carlo Conti. La Venier ha parlato della sua storia con Jerry Calà e ha rivelato di averloforte: “Sono entrata in una edicola, ho preso tutte le riviste più pesanti e ho iniziato a picchiarlo”. La conduttrice ha rivelato che si svegliava alle 3 di notte per cercarlo ma lui non c’era. Quindi si alzava, chiamava un taxi e andava in un locale di Roma, vicino a Piazza del Popolo e lo trovava circondato da ragazze: “Adesso è diventato il mio amico, è il fratello che non ho”, ha sottolineato la signora della ...

