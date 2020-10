L’ex di Dzemaili fa impazzire i follower | che selfie di Erjona Sulejmani FOTO

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) Al sole delle Canarie, per, ex moglie del calciatore, è ancora vacanza Lo dimostrano gli ultimi scatti della popolare modella che sta facendos con alcuni scatti da paura. L’ultimopubblicato ha mandato in tilt i social con la modella e imprenditrice che si è messa in mostra come lei sa fare. Ad ottobre inoltrato l’ex wag regala un ultimo assaggio d’estate.Visualizza questo post su Instagram 🍫 #Un post condiviso da(@) in data: 26 Ott 2020 alle ore 9:43 PDT