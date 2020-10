L’Europa è tornata epicentro della pandemia. Travolta dal virus la Francia dove gli esperti però bocciano il coprifuoco. Male anche la Germania (Di martedì 27 ottobre 2020) Con violenza inaudita, il coronavirus sferza l’Europa. Un trend di crescita inarrestabile che vede sempre più in crisi la Francia dove la situazione appare fuori controllo dove vengono registrati 50mila nuovi contagiati al giorno. Per questo il professor Jean-François Delfraissy, a capo del consiglio scientifico che fornisce consulenza al governo di Emmanuel Macron sulla pandemia, ha detto che “probabilmente ci sono più di 50 mila casi al giorno. Stimiamo, nel comitato scientifico, di essere piuttosto attorno ai 100 mila”. Per questo, a suo dire, alla Francia non basta più il coprifuoco notturno nelle principali città perché è tempo di “decidere se rafforzare ulteriormente le misure nazionali per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Con violenza inaudita, il coronasferza l’Europa. Un trend di crescita inarrestabile che vede sempre più in crisi lala situazione appare fuori controllovengono registrati 50mila nuovi contagiati al giorno. Per questo il professor Jean-François Delfraissy, a capo del consiglio scientifico che fornisce consulenza al governo di Emmanuel Macron sulla, ha detto che “probabilmente ci sono più di 50 mila casi al giorno. Stimiamo, nel comitato scientifico, di essere piuttosto attorno ai 100 mila”. Per questo, a suo dire, allanon basta più ilnotturno nelle principali città perché è tempo di “decidere se rafforzare ulteriormente le misure nazionali per ...

