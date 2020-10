Lettera al governo degli assessori alla cultura dei comuni italiani (Di martedì 27 ottobre 2020) Gli assessori alla cultura dell’ Associazione delle Città d’ Arte e di cultura di cui Salerno fa parte scrivono una Lettera al goveno e al parlamento in merito all’ultimo Dpcm. Questo il testo integrale L’Associazione delle Città d’Arte e cultura, a nome delle Città associate, sollecita il governo e il Parlamento a rivedere la misura assunta nel recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la sospensione degli spettacoli in teatri, cinema e sale da concerto. L’articolo completo nell’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 27 ottobre 2020) Glidell’ Associazione delle Città d’ Arte e didi cui Salerno fa parte scrivono unaal goveno e al parlamento in merito all’ultimo Dpcm. Questo il testo integrale L’Associazione delle Città d’Arte e, a nome delle Città associate, sollecita ile il Parlamento a rivedere la misura assunta nel recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la sospensionespettacoli in teatri, cinema e sale da concerto. L’articolo completo nell’edizione digitale di oggi Consiglia

