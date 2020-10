“L’epidemia? Si vince danneggiando le attività economiche”. Ennesima sparata di Galli (Video) (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott – Ormai siamo abituati alle opinioni fin troppo tranchant del professor Massimo Galli, l’infettivologo del Sacco di Milano che insulta Bassetti dandogli del “farneticante” e sostiene di non veder “gente morire di fame ma persone morire in corsia d’ospedale”. A Galli, lo abbiamo capito, non importa poi molto dell’economia, lui è interessato solo al suo campo, come se la gente potesse campare d’aria una volta debellato il coronavirus. E non si è smentito nemmeno durante il suo ultimo intervento a L’aria che tira su La7, condotta dall’accoppiata David Parenzo-Myrta Merlino: “A me non competono organizzazioni di provvedimenti sanzionatori e di sostegno economico a coloro che sono più danneggiati”. L’economia del Paese non è affar ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott – Ormai siamo abituati alle opinioni fin troppo tranchant del professor Massimo, l’infettivologo del Sacco di Milano che insulta Bassetti dandogli del “farneticante” e sostiene di non veder “gente morire di fame ma persone morire in corsia d’ospedale”. A, lo abbiamo capito, non importa poi molto dell’economia, lui è interessato solo al suo campo, come se la gente potesse campare d’aria una volta debellato il coronavirus. E non si è smentito nemmeno durante il suo ultimo intervento a L’aria che tira su La7, condotta dall’accoppiata David Parenzo-Myrta Merlino: “A me non competono organizzazioni di provvedimenti sanzionatori e di sostegno economico a coloro che sono più danneggiati”. L’economia del Paese non è affar ...

