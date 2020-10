Lega | Fd’I e M5S | chi sale e chi scende mentre monta la rabbia degli italiani Radar Swg

Leggi su formiche

(Di martedì 27 ottobre 2020) Nel pieno della seconda ondata del coronavirus, gliiniziano a dare cenni di cedimento. Cresce la preoccupazione, in una situazione di incertezza che pervade il vissuto individuale da marzo, e cresconoe paura, così come la consapevolezza che la pandemia ci accompagnerà ancora per diversi mesi. Allo stesso tempo, resta la preoccupazione che la situazione economica individuale possa peggiorare nel corso del tempo. A questo quadro di incertezza sui vissuti di individuali, si somma poi il calo di fiducia nel governo, nelle regioni e nella Protezione civile sulle capacità di gestione della pandemia. CONTAGI E PREOCCUPAZIONE Al 23 ottobre, rileva ilsettimanale di Swg, la percentuale diche ritengono probabile contrarre personalmente il coronavirus tocca il 57%, un dato in ...