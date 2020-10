Lega | cimitero Laurentino | immobilismo che dura da anni

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Roma – “Con l’avvicinarsi della ricorrenza in cui tutti noi ricorderemo i nostri defunti, constatiamo ancora una volta come l’amministrazione capitolina sia completamente immobile su un tema caro ad ognuno di noi, eto alla questione dei cimiteri capitolino lasciati in balia dell’incuria e del degrado.” “In particolare il, che dovrebbe servire i municipi VII, VIII, IX, X e XI, ormai ha esaurito gli spazi disponibili e dasi attende l’ampliamento previsto per una superficie complessiva di circa 21 ettari gia’ di proprieta’ di Roma Capitale.” “Il primo progetto di ampliamento risale ormai al 2012 e ancora oggi, nonostante diverse interrogazioni e mozioni presentate sul tema dalle opposizioni, la situazione del secondo ...