Le ultime novità su vaccini e terapie anti-Covid, tra buone e cattive notizie (Di martedì 27 ottobre 2020) Nelle ultime ore le notizie sul coronavirus, dai numeri del contagio alle novità sui vaccini, si susseguono. Eccone una selezione, tra buone e cattive nuove. vaccini: notizie positive Sul fronte vaccino arrivano aggiornamenti che fanno ben sperare. Dopo qualche intoppo (ora però la sperimentazione è ripresa anche negli Stati Uniti), il vaccino anti-Covid di Astrazeneca e dell’università di Oxford (quello che se tutto andrà bene verrà prodotto anche in Italia) sta dando buoni risultati non solo nei giovani adulti (18-55 anni), ma anche nei meno giovani. Come anticipato dal Financial Times e poi confermato sia dall’azienda che dai laboratori britannici, durante la ... Leggi su wired (Di martedì 27 ottobre 2020) Nelleore lesul coronavirus, dai numeri del contagio alle novità sui, si susseguono. Eccone una selezione, tranuove.positive Sul fronte vaccino arrivano aggiornamenti che fanno ben sperare. Dopo qualche intoppo (ora però la sperimentazione è ripresa anche negli Stati Uniti), il vaccinodi Astrazeneca e dell’università di Oxford (quello che se tutto andrà bene verrà prodotto anche in Italia) sta dando buoni risultati non solo nei giovani adulti (18-55 anni), ma anche nei meno giovani. Comecipato dal Financial Times e poi confermato sia dall’azienda che dai laboratori britannici, durante la ...

