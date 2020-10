Le Iene Show | anticipazioni servizi della puntata di martedì 27 ottobre su Italia 1

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 27 ottobre 2020) Le, video deidi martedì 27, in onda su1 con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Continua l’appuntamento del martedì con Le, questa settimana si torna alla normalità con il classico doppio appuntamento, uno al martedì e l’altro al giovedì. L’appuntamento è per stasera, martedì 272020, alle 21:20 circa su1. A condurre ladi stasera saranno, come ogni martedì, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, accompagnati dalle vociGialappa’s Band. Poi il programma tornerà in onda giovedì. Clicca qui per ...