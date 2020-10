Lazio con vista Champions League | il punto sugli infortunati

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 ottobre 2020), infermeria piena indel Bruges in: ecco ilin casa biancoceleste Una vigilia d’allarme. Meno male che l’impresa col Borussia ha regalato tre punti fondamentali per la classifica nel girone della. Altrimenti con il Bruges sarebbe prevalso lo sconforto. Oltre ai lungodegenti Radu e Lulic e a Strakosha, Armini, Cataldi (già da giorni indisposti), non partono per la trasfertanemmeno Leiva e Luiz Felipe, alle prese con la febbre e, in tempi di Coronavirus, mandati subito a casa per precauzione. Ora laè in ansia anche perché ieri ha effettuato i test di squadra molecolare e oggi c’è il pericolo possano ...