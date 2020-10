Lavoratori costretti a casa per giorni in attesa dei tamponi: la denuncia di Confindustria (Di martedì 27 ottobre 2020) Gli industriali di Pistoia, Lucca e Prato protestano per la situazione. "I dipendenti che non possono fare smart working costretti a casa senza malattia e con ripercussioni sul lavoro nelle aziende" Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 27 ottobre 2020) Gli industriali di Pistoia, Lucca e Prato protestano per la situazione. "I dipendenti che non possono fare smart workingsenza malattia e con ripercussioni sul lavoro nelle aziende"

"I dipendenti che non possono fare smart working costretti a casa senza malattia e con ripercussioni sul lavoro nelle aziende" "Le aziende stanno risentendo in maniera significativa del forte ...

Bonus da 600 euro o da 1.000 euro per lavoratori penalizzati da Dpcm: a chi tocca

La tutela di questo nuovo bonus riguarda quei lavoratori appartenenti ai settori più penalizzati, come quelli che sono stati costretti allo stop forzato a causa delle restrizioni introdotte dai dpcm ...

