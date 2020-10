L’Atopia è la causa più grave della pelle atopica | sintomi e cure

Leggi su chedonna

(Di martedì 27 ottobre 2020) L’atopia &e; unaanomalia del sistema immunitario da cui era afflitto anche l’imperatore romano Augusto: la sua relazione con la. Non molte malattie possono vantare una letteratura medica come l’atopia, la cui esistenza &e; stata registrata dai medici di ogni epoca storica, addirittura in epoca Romana. Secondo la tradizione il grande imperatore Ottaviano Augusto … L'articolo L’Atopia &e; lapi&u&e; stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it