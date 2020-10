L'appello drammatico del sindacato di polizia: "Ci massacrano, i facinorosi vanno puniti severamente" (Di martedì 27 ottobre 2020) «Anche questa sera guerriglie, ancora una volta Roma assediata dai violenti. I nostri colleghi sono in mezzo ai tafferugli mentre le loro famiglie a casa ad aspettarli con il cuore in gola. Non se ne può più, non è normale in un paese civile». È lo sfogo di Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di polizia (Mosap). «Stiamo vivendo un'emergenza nell'emergenza: se da una parte c'è il dilagare dei contagi, dall'altra c'è un vero e proprio problema di ordine pubblico - aggiunge - Domani il ministro Lamorgese terrà un tavolo sull'ordine e la sicurezza pubblica in relazione a quanto sta accadendo. Ci aspettiamo misure efficaci e idonee, così come ci aspettiamo pene severe per tutti questi facinorosi che stanno devastando le città» Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) «Anche questa sera guerriglie, ancora una volta Roma assediata dai violenti. I nostri colleghi sono in mezzo ai tafferugli mentre le loro famiglie a casa ad aspettarli con il cuore in gola. Non se ne può più, non è normale in un paese civile». È lo sfogo di Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di(Mosap). «Stiamo vivendo un'emergenza nell'emergenza: se da una parte c'è il dilagare dei contagi, dall'altra c'è un vero e proprio problema di ordine pubblico - aggiunge - Domani il ministro Lamorgese terrà un tavolo sull'ordine e la sicurezza pubblica in relazione a quanto sta accadendo. Ci aspettiamo misure efficaci e idonee, così come ci aspettiamo pene severe per tutti questiche stanno devastando le città»

Quot_Molise : Drammatico appello di un sindaco: 'Intere famiglie a casa con la febbre ma non viene nessuno' |… - radiokisskiss : La ristorazione vive un momento drammatico a causa della pandemia ?? Quali misure potrebbero salvarla? Ne abbiamo p… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Ictus e Covid-19: drammatico calo dei pazienti in Pronto Soccorso: In caso di sintomi agire presto per evitar… - NurseTimes : ?? Nurse Times Ictus e Covid-19: drammatico calo dei pazienti in Pronto Soccorso: In caso di sintomi agire presto pe… - zazoomblog : Vuole suicidarsi correte a casa sua: il drammatico appello del tronista di Uomini e Donne - #Vuole #suicidarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : appello drammatico Covid, drammatico appello dell'infettivologo Galli in tv: "State a casa senza se e senza ma. Uscite solo per motivi indispensabili" | Video Corriere dell'Umbria La lirica non molla, teatri "aperti" in streaming

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Un palinsesto unico di produzioni in live-streaming realizzate ad hoc, in assenza di pubblico ma con gli artisti in presenza, che sarà trasmesso e condiviso attraverso gli stru ...

Mandelli (Fofi) "Mancanza vaccini antinfluenzali in farmacia va risolta"

"Oggi - prosegue - i farmacisti di comunità sono assediati dalle richieste dei cittadini che, seguendo le indicazioni di infettivologi, virologi ed epidemiologi, chiedono di potersi immunizzare anche ...

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Un palinsesto unico di produzioni in live-streaming realizzate ad hoc, in assenza di pubblico ma con gli artisti in presenza, che sarà trasmesso e condiviso attraverso gli stru ..."Oggi - prosegue - i farmacisti di comunità sono assediati dalle richieste dei cittadini che, seguendo le indicazioni di infettivologi, virologi ed epidemiologi, chiedono di potersi immunizzare anche ...