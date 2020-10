L’appello di Gina Lollobrigida contro le manifestazioni violente in piazza - (Di martedì 27 ottobre 2020) Roberta Damiata La grande diva Gina Lollobrigida in un video parla di questo difficile periodo dovuto al Covid ed esorta a manifestare senza usare alcun tipo di violenza Con i suoi 93 anni e la sua grande forza Gina Lollobrigida ha deciso di scendere in campo e di parlare con la schiettezza che da sempre la contraddistingue di questo periodo duro che tutti stiamo vivendo, portato dalla pandemia di Covid. Con la memoria torna ai tempi della guerra che lei bambina ha vissuto facendo un paragone con i tempi che stiamo vivendo ora con un nemico che non vediamo, ma che esiste. “Abbiamo perso tutto durante la guerra - racconta - so cosa significa non avere un lavoro e non poter mangiare. Eravamo disperati ma l’unica cosa che ci ha salvato è essere tutti uniti con un unica missione: ricostruire ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Roberta Damiata La grande divain un video parla di questo difficile periodo dovuto al Covid ed esorta a manifestare senza usare alcun tipo di violenza Con i suoi 93 anni e la sua grande forzaha deciso di scendere in campo e di parlare con la schiettezza che da sempre la contraddistingue di questo periodo duro che tutti stiamo vivendo, portato dalla pandemia di Covid. Con la memoria torna ai tempi della guerra che lei bambina ha vissuto facendo un paragone con i tempi che stiamo vivendo ora con un nemico che non vediamo, ma che esiste. “Abbiamo perso tutto durante la guerra - racconta - so cosa significa non avere un lavoro e non poter mangiare. Eravamo disperati ma l’unica cosa che ci ha salvato è essere tutti uniti con un unica missione: ricostruire ...

