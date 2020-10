L’app Zoom per Android si aggiorna con due feature molto importanti (Di martedì 27 ottobre 2020) L'aggiornamento 5.4.0.434 di Zoom per Android aggiunge novità come la crittografia end-to-end, il livestream su YouTube e tanto altro L'articolo L’app Zoom per Android si aggiorna con due feature molto importanti proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 27 ottobre 2020) L'mento 5.4.0.434 diperaggiunge novità come la crittografia end-to-end, il livestream su YouTube e tanto altro L'articolo L’apppersicon dueproviene da Tutto

repfolklorered : Provo a accedere alla lezione su teams. Non mi va il mic. La prof dice che è su zoom. Vado su zoom e non mi va manc… - feharIess : tutti: usano meet quella di matematica bell e buon: link di zoom ma porco di0 io faccio 6 ore di lezione mettendo… - STR1PBABY : RAGA se io accedo ad un link per una stanza su zoom dal computer, senza avere l'app scaricata, me la apre lo stesso e mi fa partecipare? - CodiceViola : OGGI ALLE 17 WEBINAR SU NUTRIZIONE E TUMORE PANCREAS Link: - tulipesel : Oggi ho le lezioni che si incrociano e cosa ho fatto? ho scaricato l’app di zoom sul tablet così una lezione la reg… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app Zoom Si prevede che il mercato interchangable Lens guiderà la crescita attraverso rapporti con dimensioni, concorrenza e sfide Egitto Today News