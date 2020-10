L’altro processo a Salvini, per Open Arms fissata l’udienza il 12 dicembre: cosa cambia rispetto al caso Gregoretti (Di martedì 27 ottobre 2020) Ora c’è una data anche per il processo Open Arms. Dopo l’autorizzazione a procedere rilasciata dal Senato nei confronti di Matteo Salvini, il gup Lorenzo Jannelli ha stabilito che il senatore leghista dovrà presentarsi in udienza a Palermo il prossimo 12 dicembre. Si tratta della seconda udienza preliminare in pochi mesi: a inizio ottobre, infatti, il leader del Carroccio era stato a Catania per il caso Gregoretti. LEGGI ANCHE > Salvini si difende dicendo che la Open Arms doveva andare a Malta processo Open Arms, l’udienza per Salvini è fissata il 12 dicembre Ci saranno, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 ottobre 2020) Ora c’è una data anche per il. Dopo l’autorizzazione a procedere rilasciata dal Senato nei confronti di Matteo, il gup Lorenzo Jannelli ha stabilito che il senatore leghista dovrà presentarsi in udienza a Palermo il prossimo 12. Si tratta della seconda udienza preliminare in pochi mesi: a inizio ottobre, infatti, il leader del Carroccio era stato a Catania per il. LEGGI ANCHE >si difende dicendo che ladoveva andare a Malta, l’udienza peril 12Ci saranno, ...

