L’Afghanistan resta il posto più letale al mondo per i civili (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I Talebani uccidono di più, i bombardamenti afghani sostituiscono quelli americani e il conflitto cambia geografia. Si potrebbe sintetizzare così il rapporto della missione dell’Onu a Kabul (Unama) sulle vittime civili nei primi 9 mesi del 2020, dall’1 gennaio a fine settembre. I MORTI SONO 2.117, 3.822 i feriti. Complessivamente, una diminuzione del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ma i dati sono ambivalenti e il confronto con l’anno scorso – uno dei più sanguinosi del conflitto – rischia … Continua L'articolo L’Afghanistan resta il posto più letale al mondo per i civili proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I Talebani uccidono di più, i bombardamenti afghani sostituiscono quelli americani e il conflitto cambia geografia. Si potrebbe sintetizzare così il rapporto della missione dell’Onu a Kabul (Unama) sulle vittimenei primi 9 mesi del 2020, dall’1 gennaio a fine settembre. I MORTI SONO 2.117, 3.822 i feriti. Complessivamente, una diminuzione del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ma i dati sono ambivalenti e il confronto con l’anno scorso – uno dei più sanguinosi del conflitto – rischia … Continua L'articolo L’Afghanistanilpiùalper iproviene da il manifesto.

lucianoghelfi : @marco_gervasoni No, anche per dire che il #terrorismo transnazionale resta una minaccia, che quindi non ce ne andi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Afghanistan resta Caserta, appuntamento con “Una storia x la vita” all'eremo di San Vitaliano domenica 24 novembre l'eco di caserta