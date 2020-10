“La vita è bella”, la favola tragicomica di Benigni (Di martedì 27 ottobre 2020) Guido (Benigni), Dora (Braschi) e Giosuè (Cantarini) in un frame del film “La vita è bella” – Photo Credits: Wikipedia“Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla. Come in una favola c’è dolore. E come una favola è piena di meraviglia e di felicità.”. Con queste parole ha inizio un film che ha scritto una delle più indimenticabili pagine del cinema italiano, “La vita è bella” (1997) di Roberto Benigni. La pellicola, vincitrice di tre statuette agli Oscar del 1999, ha vinto molti premi internazionali , tra cui il Grand Prix speciale della giuria a Cannes. Con questo film Benigni raggiunge finalmente la maturità artistica dopo “Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Guido (), Dora (Braschi) e Giosuè (Cantarini) in un frame del film “Laè bella” – Photo Credits: Wikipedia“Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla. Come in unac’è dolore. E come unaè piena di meraviglia e di felicità.”. Con queste parole ha inizio un film che ha scritto una delle più indimenticabili pagine del cinema italiano, “Laè bella” (1997) di Roberto. La pellicola, vincitrice di tre statuette agli Oscar del 1999, ha vinto molti premi internazionali , tra cui il Grand Prix speciale della giuria a Cannes. Con questo filmraggiunge finalmente la maturità artistica dopo “Il ...

