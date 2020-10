La virologa Capua: “Il vaccino? Sarà lento. E non basterà subito per tutti” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il vaccino è in arrivo? Probabilmente sì, per fortuna. Ma ci vorrà del tempo, parecchio, prima che tutta la popolazione mondiale possa dirsi al sicuro. Tempo durante il quale i governi, quello italiano in primis, dovranno trovare il modo di aiutare nella maniera più efficace una popolazione costretta a sottostare, ancora una volta, a pesanti restrizioni. Una previsione che arriva dalla virologa italiana che lavora in Florida Ilaria Capua, che attraverso le pagine del Corriere della Sera ha spiegato: “Impossibile sperare che una soluzione arrivi a breve. E comunque, anche quando ci sarà, non sarà subito disponibile per tutti”. “Pensate al vaccino per l’influenza – ha spiegato Capua – lo sappiamo fare e ... Leggi su ilparagone (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilè in arrivo? Probabilmente sì, per fortuna. Ma ci vorrà del tempo, parecchio, prima che tutta la popolazione mondiale possa dirsi al sicuro. Tempo durante il quale i governi, quello italiano in primis, dovranno trovare il modo di aiutare nella maniera più efficace una popolazione costretta a sottostare, ancora una volta, a pesanti restrizioni. Una previsione che arriva dallaitaliana che lavora in Florida Ilaria, che attraverso le pagine del Corriere della Sera ha spiegato: “Impossibile sperare che una soluzione arrivi a breve. E comunque, anche quando ci sarà, non saràdisponibile per tutti”. “Pensate alper l’influenza – ha spiegato– lo sappiamo fare e ...

