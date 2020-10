La violenza che silenzia la voce di chi protesta veramente | VIDEO (Di martedì 27 ottobre 2020) Si è parlato di rabbia sociale, ma le immagini che sono arrivate nella notte da Torino simboleggiano pura violenza che nulla ha a che vedere con le richieste di ristoratori ed esercenti dopo la firma e la pubblicazione dell’ultimo dpcm. VIDEO e foto che mostrano atteggiamenti al limite (anzi oltre) il criminale e che penalizzano – come accaduto nella notte tra venerdì e sabato – a Napoli, le vere intenzioni della maggior parte dei commercianti, scesi nelle piazze e nelle strade (da Nord a Sud) per protestare civilmente. E il VIDEO spaccano vetrine Gucci in via Roma, nel centro di Torino, sono l’esatta fotografia delle degenerazione aizzata e sfruttata da chi ha solo voluto non perdere l’occasione per generare il caos. LEGGI ANCHE > Vetrine rotte e danni, i ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 ottobre 2020) Si è parlato di rabbia sociale, ma le immagini che sono arrivate nella notte da Torino simboleggiano purache nulla ha a che vedere con le richieste di ristoratori ed esercenti dopo la firma e la pubblicazione dell’ultimo dpcm.e foto che mostrano atteggiamenti al limite (anzi oltre) il criminale e che penalizzano – come accaduto nella notte tra venerdì e sabato – a Napoli, le vere intenzioni della maggior parte dei commercianti, scesi nelle piazze e nelle strade (da Nord a Sud) perre civilmente. E ilspaccano vetrine Gucci in via Roma, nel centro di Torino, sono l’esatta fotografia delle degenerazione aizzata e sfruttata da chi ha solo voluto non perdere l’occasione per generare il caos. LEGGI ANCHE > Vetrine rotte e danni, i ...

lauraboldrini : Le immagini brutali che arrivano da #Minsk devono allarmare la comunità internazionale. Per questo abbiamo manife… - Antonio_Tajani : Solidarietà al mio amico @LORENT_SALEH vittima di minacce da parte dei collettivi di sinistra baschi che difendono… - myrtamerlino : #Proteste da nord a sud Italia per le #chiusure e le limitazioni a tante attività. Fa male vedere questo clima soci… - pvsassone : RT @LilianaArmato: #ItaliaSiRibella a cosa? La ribellione consiste nello spaccare vetrine di commercianti, saccheggiare, rubare, dare a f… - IMoresi : RT @VittorioBanti: Giusto: gov non cadrà per le proteste di piazza e forse le reprimerà con la violenza. E questo è (dovrebbe essere) il te… -

Ultime Notizie dalla rete : violenza che Estremisti e malavita: i focolai della violenza che incendiano la crisi ilGiornale.it Il folle gioco razzista della movida di San Giuseppe Vesuviano: punti in testa ai migranti e fughe in scooter

L’ultimo folle gioco che arriva dalla città vesuviana è un mix di violenza e razzismo. Le vittime, per lo più cittadini di nazionalità bengalese e indiana che vivono alla periferia, vengono prese di ...

Ragazza aggredita e violentata in strada

Forse è volato qualche insulto e qualche spintone, in un crescendo di violenza che è presto arrivato al culmine. Subito dopo, infatti, uno degli aggressori l’ha stuprata senza pietà, incurante delle ...

L’ultimo folle gioco che arriva dalla città vesuviana è un mix di violenza e razzismo. Le vittime, per lo più cittadini di nazionalità bengalese e indiana che vivono alla periferia, vengono prese di ...Forse è volato qualche insulto e qualche spintone, in un crescendo di violenza che è presto arrivato al culmine. Subito dopo, infatti, uno degli aggressori l’ha stuprata senza pietà, incurante delle ...