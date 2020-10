La Ue è preoccupata dalle conseguenze del Covid: “Rom e Lgbt sono stati molto penalizzati” (Di martedì 27 ottobre 2020) Le categorie particolamente penalizzate dal Covid-19? “Rom e Lgbt”. È quanto stabilito oggi, a Strasburgo, al parlamento europeo dalla commissione per le Libertà civili. La notizia è stata data dal eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini. L’esponente sovranista aveva tentato invano di dare priorità a piccoli imprenditori, liberi professionisti e artigiani. La denuncia di Nicola Procaccini «La Commissione Libe – scrive Procaccini in una nota – ha approvato oggi una risoluzione sull’Impatto delle misure restrittive Covid-19. In essa si propone di tutelare rom ed Lgbt. Identificate quali categorie particolarmente colpite dagli effetti della pandemia, non si capisce perché. Mentre ha respinto il mio emendamento alla risoluzione ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 ottobre 2020) Le categorie particolamente penalizzate dal-19? “Rom e”. È quanto stabilito oggi, a Strasburgo, al parlamento europeo dalla commissione per le Libertà civili. La notizia è stata data dal eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini. L’esponente sovranista aveva tentato invano di dare priorità a piccoli imprenditori, liberi professionisti e artigiani. La denuncia di Nicola Procaccini «La Commissione Libe – scrive Procaccini in una nota – ha approvato oggi una risoluzione sull’Impatto delle misure restrittive-19. In essa si propone di tutelare rom ed. Identificate quali categorie particolarmente colpite dagli effetti della pandemia, non si capisce perché. Mentre ha respinto il mio emendamento alla risoluzione ...

La squadra di Bertotto, rientrata dal match di Salerno e in preparazione a quello di sabato contro il Pordenone, deve fare i conti in queste ore con dei possibili contagi. Tutto parte dalla gara dello ...

SALERNITANA: caos Covid, Reggiana e infortunio Anderson, le prime indiscrezioni da Genova

Paura Covid per la Salernitana, preoccupata più per la partita precedente che per ... E' un anno particolare per tutti, lo sapevamo già" la chiosa assolutamente condivisa dalla tifoseria. Intanto ...

