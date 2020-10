“La Spina del Diavolo”: viaggio nell’inquietante cinema di Guillermo del Toro – “Fairy Tale Horror Novels” (Di martedì 27 ottobre 2020) Guillermo del Toro nella sua mostruosa casa Per coloro che hanno un debole per i meravigliosi mostri del cinema moderno, il regista messicano Guillermo del Toro si è guadagnato la reputazione di miglior esponente vivente del “cinema delle favole“. Che si occupi di film, libri o videogiochi, il lavoro di del Toro è segnato da una spiccata componente favolistica, bizzarra e a tratti cupa, ma con un finale pieno di speranza. La filmografia di del Toro ha acquisito una dimensione sempre più personale nel corso della sua carriera, nonostante il continuo rimbalzare tra fiabe dark d’autore e produzioni blockbuster. G. del Toro approda al lungometraggio nel 1993 con una produzione messicana dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 ottobre 2020)delnella sua mostruosa casa Per coloro che hanno un debole per i meravigliosi mostri delmoderno, il regista messicanodelsi è guadagnato la reputazione di miglior esponente vivente del “delle favole“. Che si occupi di film, libri o videogiochi, il lavoro di delè segnato da una spiccata componente favolistica, bizzarra e a tratti cupa, ma con un finale pieno di speranza. La filmografia di delha acquisito una dimensione sempre più personale nel corso della sua carriera, nonostante il continuo rimbalzare tra fiabe dark d’autore e produzioni blockbuster. G. delapproda al lungometraggio nel 1993 con una produzione messicana dal ...

Schalflj : @StaseraItalia Il primo strumento sensato per fare un passo avanti, è staccare la spina a #Conte ed al suo #governo… - LuigiMaddaluna : @BenedettaFrucci Fino che alcuni non staccano la spina,non succederà nulla.Ovviamente non staccheranno mai la spina. - spazioblu_ : Vorrei staccare la spina al cervello mannagg - Fabiano24389542 : @zaiapresidente Stacca la spina da Roma Luca, ti seguiremo..... - Aldo11221383 : #staseraitalia Renzi e il suo partito contesta il DPCM (ed ha ragione) ma non stacca la spina, come li definiresti ? -

Ultime Notizie dalla rete : “La Spina Infiammazione silente, sovrappeso e incremento delle patologie Fortune Italia