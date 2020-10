La Serie D ha scelto: il campionato continua (Di martedì 27 ottobre 2020) Il 74% delle società ha scelto di contnuare il campionato nel rispetto del nuovo Dpcm, mentre 43 club hanno votato per lo stop temporaneo della D In Serie D la scelta è stata presa: si continua a giocare. Nella giornata di ieri infatti la Lega Nazionale Dilettanti, dopo l’etrata in vigore del Dpcm del 24 ottobre, ha deciso di sondare il terreno chiedendo di fatti alle società partecipanti se continuare o interrompere il campionato. Il sondaggio prevedeva due ipotesi. L’ipotesi A: “Prosecuzione del campionato nel rispetto delle disposizioni del DPCM del 24 ottobre con autorizzazione alle Società alla trasmissione delle gare in diretta, in modalità live streaming sui propri canali web e social ufficiali, per il periodo ... Leggi su zon (Di martedì 27 ottobre 2020) Il 74% delle società hadi contnuare ilnel rispetto del nuovo Dpcm, mentre 43 club hanno votato per lo stop temporaneo della D InD la scelta è stata presa: sia giocare. Nella giornata di ieri infatti la Lega Nazionale Dilettanti, dopo l’etrata in vigore del Dpcm del 24 ottobre, ha deciso di sondare il terreno chiedendo di fatti alle società partecipanti sere o interrompere il. Il sondaggio prevedeva due ipotesi. L’ipotesi A: “Prosecuzione delnel rispetto delle disposizioni del DPCM del 24 ottobre con autorizzazione alle Società alla trasmissione delle gare in diretta, in modalità live streaming sui propri canali web e social ufficiali, per il periodo ...

amicirncalcio : Serie D, si va avanti! Le società hanno scelto di continuare il campionato - sportcampania1 : ?? UFFICIALE. La serie D ha scelto di proseguire, 138 votanti su 166, 95 SI contro i 43 NO #SerieD… - turtyina : @Pgreco_ Con Salvini al governo avremmo avuto la gente in piazza invece delle scritte sui balconi durante il primo… - Robertogabelli3 : @Chiara06966911 @EnricoDM83 @matteosalvinimi Allora non tolleri te stessa dal momento che senza guardare gli errori… - InDylansarms99 : RT @perchetendenza: 'Oscar Isaac': Perché secondo @DEADLINE è stato scelto per intepretare Marc Spector, il protagonista di 'Moon Knight',… -