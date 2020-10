La Sardegna aggira il Dpcm | Solinas sceglie la didattica a distanza e tiene aperti ristoranti e bar fino alle 23

(Di martedì 27 ottobre 2020) Chiusura di bar e23, riduzione considerevole degli ingressi nell'Isola,al 100% per le scuole superiori. Queste le tre misure principali che dovrebbero essere ...

globalistIT : - UnioneSarda : #Sardegna - Bimbo esce di casa e si aggira per #Cagliari: momenti di angoscia per la mamma -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna aggira

L'Unione Sarda

Queste le tre misure principali che dovrebbero essere contenute nell'ordinanza che il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas potrebbe adottare tra oggi e domani. Il Dpcm prevede ...Per lui, un 20enne cagliaritano, erano stati poi disposti gli arresti domiciliari ma questa notte, alle tre, è stato sorpreso dai Carabinieri della Radiomobile mentre si aggirava in via Santa Gilla a ...