La Regione Lombardia nega che ci sia l'ipotesi di lockdown totale (Di martedì 27 ottobre 2020) È stato un bel daffare questa mattina negli uffici della Regione Lombardia per mettere il punto su una indiscrezione, poi rivelatasi non corretta, riportata questa mattina dal quotidiano Il Messaggero. La testata, infatti, aveva parlato dell'ipotesi vagliata da Attilio Fontana di proporre, limitatamente alla sua Regione, un lockdown totale che potesse coinvolgere anche altre attività produttive ritenute non essenziali al di là della ristorazione vera e propria. LEGGI ANCHE > Attilio Fontana e l'ospedale in Fiera voluto dal governo lockdown in Lombardia, la gestione dell'emergenza e la smentita Non ci saranno altre misure restrittive di questa portata, ulteriormente penalizzanti dal punto di vista economico rispetto a quanto ...

