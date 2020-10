La rabbia dei ristoratori: “Siamo il capro espiatorio del governo” [VIDEO] (Di martedì 27 ottobre 2020) Le immagini dei ristoranti del Centro di Roma all’indomani della firma del nuovo Dpcm, che prevede la chiusura anticipata alle 18. Serrande abbassate, tavoli semivuoti. Lunedì 26 ottobre, all’indomani del Dpcm varato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ristoratori stanno cercando di capire come organizzarsi per affrontare la chiusura anticipata alle ore 18. Soprattutto … L'articolo La rabbia dei ristoratori: “Siamo il capro espiatorio del governo” VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 27 ottobre 2020) Le immagini dei ristoranti del Centro di Roma all’indomani della firma del nuovo Dpcm, che prevede la chiusura anticipata alle 18. Serrande abbassate, tavoli semivuoti. Lunedì 26 ottobre, all’indomani del Dpcm varato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, istanno cercando di capire come organizzarsi per affrontare la chiusura anticipata alle ore 18. Soprattutto … L'articolo Ladei: “Siamo ildel governo”proviene da www.meteoweek.com.

AnnalisaChirico : Il mondo della #ristorazione sempre più colpito. A nulla sono serviti i soldi spesi per adeguarsi alle normative, c… - graziano_delrio : Oggi nuovi sacrifici sono necessari per contenere l’epidemia ma capisco la frustrazione di chi manda avanti il paes… - annamaria_ff : RT @TeresaBellanova: La chiusura dei ristoranti alle 18 è sbagliata. Chi ha fatto sforzi per mettersi in regola non deve sentirsi tradito.… - mariamacina : RT @TeresaBellanova: La chiusura dei ristoranti alle 18 è sbagliata. Chi ha fatto sforzi per mettersi in regola non deve sentirsi tradito.… - miriconosci : Le oltre 20 piazze con proteste spontanee e confuse raccontano di un Paese in cui la tensione è palpabile. Concentr… -

Ultime Notizie dalla rete : rabbia dei Il nuovo Dpcm e la rabbia dei ristoratori: chi è Giuseppe “Beppo” Tonon, l’uomo della foto simbolo Corriere della Sera Pellegrini: "Sono giorni duri, ma sto lottando per tornare a nuotare"

La risposta che ho dato a quella precisa domanda diciamo che è stata dettata dagli effetti prodotti dalla quarantena, dalla rabbia di trovarmi in questa situazione. Si tratta di un momento durissimo, ...

Scontri a Milano, lacrimogeni sparati contro i manifestanti, un poliziotto: “Ammazziamoli col fumo”

ndr) ci impressionano e, al di là di ogni valutazione in merito, non possiamo ignorare che condizioni come quelle attuali generano rabbia e frustrazione anche nella nostra città". Frustrazione e ...

La risposta che ho dato a quella precisa domanda diciamo che è stata dettata dagli effetti prodotti dalla quarantena, dalla rabbia di trovarmi in questa situazione. Si tratta di un momento durissimo, ...ndr) ci impressionano e, al di là di ogni valutazione in merito, non possiamo ignorare che condizioni come quelle attuali generano rabbia e frustrazione anche nella nostra città". Frustrazione e ...