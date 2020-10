La promessa del vaccino contro Covid-19 a dicembre è un’illusione politica (Di martedì 27 ottobre 2020) (foto: Paul Biris/Getty Images)Prima doveva essere pronto a inizio autunno, poi (secondo Donald Trump) entro le elezioni presidenziali oltreoceano del 3 novembre. Il governo italiano durante la primavera e l’estate lo aveva promesso in tempo utile per anticipare e scongiurare la seconda ondata di epidemia. E proprio pochi giorni fa il premier Giuseppe Conte ne ha annunciati “due o tre milioni di dosi” per “l’inizio di dicembre”, confermando nell’ultima conferenza stampa di domenica scorsa la sua previsione secondo cui ci sarà “già a dicembre l’arrivo delle prime dosi del vaccino”. Più che scienza, o conoscenza dettagliata degli iter di approvazione, è evidentemente politica. Non si può mettere in dubbio che ... Leggi su wired (Di martedì 27 ottobre 2020) (foto: Paul Biris/Getty Images)Prima doveva essere pronto a inizio autunno, poi (secondo Donald Trump) entro le elezioni presidenziali oltreoceano del 3 novembre. Il governo italiano durante la primavera e l’estate lo aveva promesso in tempo utile per anticipare e scongiurare la seconda ondata di epidemia. E proprio pochi giorni fa il premier Giuseppe Conte ne ha annunciati “due o tre milioni di dosi” per “l’inizio di”, confermando nell’ultima conferenza stampa di domenica scorsa la sua previsione secondo cui ci sarà “già al’arrivo delle prime dosi del”. Più che scienza, o conoscenza dettagliata degli iter di approvazione, è evidentemente. Non si può mettere in dubbio che ...

giroditalia : 15,7 km. A promising young star at the start, in the Olympus of glory at the finish line. @taogeoghegan's fairytale… - Mov5Stelle : Nella Manovra di bilancio 2021, abbiamo stanziato 3 miliardi di euro per dare il via all'assegno unico mensile per… - BeppeBort : Al pari del “lievito” tutto sembra più semplice, naturale, quotidiano e, in tal modo, più autentico. La sola presen… - mabulda : RT @VanityFairIt: Ama così tanto l’Europa da far dimenticare di essere americano. @PatrickDempsey ci racconta del suo amore per l’Umbria e… - F4ngirladdicte1 : “E verranno giorni nuovi, nuova vita, te lo giuro. Il coraggio é una promessa nei confronti del futuro. Quanti lung… -