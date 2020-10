La polizia di Philadelphia ha ucciso un afroamericano (Di martedì 27 ottobre 2020) (foto: Getty Images)Nel pomeriggio di lunedì 26 ottobre, la polizia di Philadelphia (in Pennsylvania) ha colpito a morte con delle armi da fuoco Walter Wallace Jr., un uomo afroamericano di 27 anni che secondo gli agenti stava avanzando verso di loro armato di coltello. La sparatoria è avvenuta intorno alle ore 16 locali, quando la polizia ha risposto a una segnalazione di un uomo in circolazione per strada con un’arma da taglio. Un video successivamente messo in circolazione sui social network, mostra l’uomo in questione – poi identificato come Wallace Jr. – mentre cerca di avvicinarsi alle forze dell’ordine e viene colpito da circa una dozzina di spari. “Fratello, l’hanno appena ucciso davanti a me”, si sente esclamare un ... Leggi su wired (Di martedì 27 ottobre 2020) (foto: Getty Images)Nel pomeriggio di lunedì 26 ottobre, ladi(in Pennsylvania) ha colpito a morte con delle armi da fuoco Walter Wallace Jr., un uomodi 27 anni che secondo gli agenti stava avanzando verso di loro armato di coltello. La sparatoria è avvenuta intorno alle ore 16 locali, quando laha risposto a una segnalazione di un uomo in circolazione per strada con un’arma da taglio. Un video successivamente messo in circolazione sui social network, mostra l’uomo in questione – poi identificato come Wallace Jr. – mentre cerca di avvicinarsi alle forze dell’ordine e viene colpito da circa una dozzina di spari. “Fratello, l’hanno appenadavanti a me”, si sente esclamare un ...

"L'unità speciale di investigazione sulle sparatorie che coinvolgono agenti del dipartimento di polizia di Philadelphia condurrà un'indagine completa", ha detto Kenney. Outlaw ha detto di aver sentito ...

