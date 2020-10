(Di martedì 27 ottobre 2020) In tempi non sospetti Richard Dawkins parlò delcome di un'unità (di linguaggio) simile al gene, che prospera meglio in gruppo e in ambienti favorevoli: qualche decennio dopo, eccoci qui con il biotopo perfetto

ilpost : La parentesi, il meme che ha conquistato i titoli dei giornali -

Ultime Notizie dalla rete : parentesi meme

Il Post

In tempi non sospetti Richard Dawkins parlò del meme come di un'unità (di linguaggio) simile al gene, che prospera meglio in gruppo e in ambienti favorevoli: qualche decennio dopo, eccoci qui con il b ...