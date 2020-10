La Meloni scopre l’emergenza che finora ha negato. Giorgia fa la virologa, detta condizioni al Governo ma confonde i dati (Di martedì 27 ottobre 2020) Giorgia Meloni, letteralmente scatenata e ringalluzzita dai sondaggi, si sta facendo il giro delle sette chiese mediatiche. Domenica era da Lucia Annunziata su Rai 3 e ieri è uscita una sua intervista al Corriere della Sera. Ma andiamo per ordine. Come detto domenica pomeriggio la Meloni si è materializzata in Rai dove ha vestito, tra gli altri ruoli, anche quello di virologa laureata facendo una intemerata disastrosa nei sempre infidi campi della statistica epidemiologica, dove ben altri hanno inciampato. Ha dichiarato infatti solennemente che negli Stati sovranisti, tipo Brasile, Usa, UK e naturalmente l’Ungheria dell’alleato Orban, non è vero che le cose con il virus andavano male, come si sente dire in giro da quei cattivoni dei giornali, ma che il parametro della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 ottobre 2020), letteralmente scatenata e ringalluzzita dai sondaggi, si sta facendo il giro delle sette chiese mediatiche. Domenica era da Lucia Annunziata su Rai 3 e ieri è uscita una sua intervista al Corriere della Sera. Ma andiamo per ordine. Come detto domenica pomeriggio lasi è materializzata in Rai dove ha vestito, tra gli altri ruoli, anche quello dilaureata facendo una intemerata disastrosa nei sempre infidi campi della statistica epidemiologica, dove ben altri hanno inciampato. Ha dichiarato infatti solennemente che negli Stati sovranisti, tipo Brasile, Usa, UK e naturalmente l’Ungheria dell’alleato Orban, non è vero che le cose con il virus andavano male, come si sente dire in giro da quei cattivoni dei giornali, ma che il parametro della ...

Giorgia Meloni, letteralmente scatenata e ringalluzzita dai sondaggi, si sta facendo il giro delle sette chiese mediatiche. Domenica era da Lucia Annunziata su Rai 3 e ieri è uscita una sua intervista ...

un giorno scopre di avere una forma di leucemia. di Giovanna D’Arbitrio Nel corso di un’intervista a Giorgia Meloni, il vicedirettore di «Huffington Post» Alessandro De Angelis ha detto: "È evidente ...

