La Lega cavalca la protesta dei commercianti | in piazza un deputato del Carroccio

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ arrivato per manifestare sostegno ai manifestanti inCavour, prima che il corteo si avviasse versodel Popolo, anche il leghista Claudio Durigon. Intanto, attraverso il quartiere Prati, i cori sono tutti diretti al premier Giuseppe Conte: “dicci perché chiudi i ristoranti e i porti quando mai?” e poi: “Giuseppi, la senti questa voce? Vaff”, “Lavoro”, “Libertà” e “Dimissioni” le richieste dei tanti scesi in strada in un corteo al momento senza tensioni. Intanto, alle 19, il premier Conte illustrerà i contenuti del decreto ristori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.