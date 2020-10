La foto che ritrae gli operatori del 118 stremati fuori dall’ospedale Santissima Trinità di Cagliari è reale (Di martedì 27 ottobre 2020) Lunedì 26 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di una fotografia circolata su Facebook. La fotografia oggetto della nostra verifica ritrae tre persone, vestite con tuta bianca monouso, guanti blu e visiera in plexiglass, sedute su una panchina e visibilmente stanche. L’immagine è stata pubblicata da numerosi mezzi d’informazione (ad esempio qui, qui e qui), che l’hanno presentata come la foto di «soccorritori del 118 allo stremo». Si tratta di una notizia vera. La foto è stata scattata il 23 ottobre 2020 fuori dall’ospedale Santissima Trinità di Cagliari ed è stata pubblicata su ... Leggi su facta.news (Di martedì 27 ottobre 2020) Lunedì 26 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di unagrafia circolata su Facebook. Lagrafia oggetto della nostra verificatre persone, vestite con tuta bianca monouso, guanti blu e visiera in plexiglass, sedute su una panchina e visibilmente stanche. L’immagine è stata pubblicata da numerosi mezzi d’informazione (ad esempio qui, qui e qui), che l’hanno presentata come ladi «soccorritori del 118 allo stremo». Si tratta di una notizia vera. Laè stata scattata il 23 ottobre 2020dall’ospedaleTrinità died è stata pubblicata su ...

