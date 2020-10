La Commissione europea ha erogato all’Italia i primi 10 miliardi del fondo Sure (Di martedì 27 ottobre 2020) Arrivano in Italia i primi fondi del Sure, il programma comunitario da oltre 80 miliardi di euro creato dall’Unione europea per sostenere l’occupazione e finanziare le casse integrazioni dei singoli Stati membri attraverso prestiti agevolati. La Commissione ha erogato in totale 17 miliardi di euro a Italia, Spagna e Polonia nella prima tranche di sostegno finanziario. Il nostro Paese ha ricevuto 10 miliardi di euro, la Spagna 6 miliardi di e la Polonia 1 miliardo. Una volta completate tutte le erogazioni, l’Italia riceverà un totale di 27,4 miliardi, la Spagna 21,3 miliardi e la Polonia 11,2 miliardi. «I primi esborsi ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 ottobre 2020) Arrivano in Italia ifondi del, il programma comunitario da oltre 80di euro creato dall’Unioneper sostenere l’occupazione e finanziare le casse integrazioni dei singoli Stati membri attraverso prestiti agevolati. Lahain totale 17di euro a Italia, Spagna e Polonia nella prima tranche di sostegno finanziario. Il nostro Paese ha ricevuto 10di euro, la Spagna 6di e la Polonia 1 miliardo. Una volta completate tutte le erogazioni, l’Italia riceverà un totale di 27,4, la Spagna 21,3e la Polonia 11,2. «Iesborsi ...

