La Cina scommette ancora sull’Italia E TikTok Europa sarà a Milano…

Leggi su formiche

(Di martedì 27 ottobre 2020) In attesa che si sbrogli la matassa negli Stati Uniti — e confidando in un’amministrazione più clemente dopo le elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre —punta sull’, un mercato da 100 milioni di utenti, e in particolare sull’Italia. Infatti, riportato sul sito di Class Editori e Xinhua Silk Road Information Service (quest’ultimo servizio dell’agenzia di stampa ufficiale cinse per la Via della Seta), il social network della cinese ByteDance ha aperto la sua sede per il Suda Milano: avrà giurisdizione sull’Italia (un bacino, il terzo in, da quasi 10 milioni di iscritti), Spagna, Portogallo e Grecia. LA PRESENZA INInè presente con una sede a ...